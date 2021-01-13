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Червиченко не верит в перспективы «Красавы»

23:41
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у ФК «Красава» нет большого будущего. Ранее о намерении создать такой клуб и заявить в Олимп-ПФЛ заявил бывший футболист и блогер Евгений Савин.

«Возможно, люди ради интереса могут заинтересоваться командой на один-три месяца, но не больше, — цитирует Червиченко RT. — В качестве примера можно вспомнить щtлковскую «Спарту», которая создавалась как футбольный проект на канале «Россия 2» — «30 спартанцев».

Ее тогда возглавил Андрей Тихонов. Выше третьего дивизиона они не поднялись. У «Красавы», думаю, тоже ничего не получится. «Красаву» можно сравнить с быстровоспламеняющимся фейерверком. Клуб ярко загорелся, но, на мой взгляд, проживет максимум сезон".

Ранее стало известно, что консультантом клуба станет бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/822005-chervichenko-savin-fk-krasava

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