«Черноморец» разгромил «Дружбу» и сократил отставание от «Кубани» и «Кубани Холдинг»
«Черноморец» разгромил «Дружбу» в 16-м туре Олимп-ПФЛ группы «Юг» — 3:0. Новороссийцы вышли в таблице на третье место, сократив отставание от лидирующей «Кубани Холдинг» до 6 очков, а от «Кубани» — до двух.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 1 («Юг»)
16-й тур
«Дружба» (Майкоп) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:3
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Анжи» (Махачкала) — 1:1
«Туапсе» — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:4
«Форте» (Таганрог) — «Спартак» (Нальчик) — 0:0
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/
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