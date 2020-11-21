Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Черноморец» разгромил «Дружбу» и сократил отставание от «Кубани» и «Кубани Холдинг»

20:03

«Черноморец» разгромил «Дружбу» в 16-м туре Олимп-ПФЛ группы «Юг» — 3:0. Новороссийцы вышли в таблице на третье место, сократив отставание от лидирующей «Кубани Холдинг» до 6 очков, а от «Кубани» — до двух.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

16-й тур

«Дружба» (Майкоп) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:3

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Анжи» (Махачкала) — 1:1

«Туапсе» — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:4

«Форте» (Таганрог) — «Спартак» (Нальчик) — 0:0

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир