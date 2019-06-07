"Чайка" сделала заявление о решении КДК по ее матчу с "Черноморцем"

"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".

– По итогам разбирательства санкции КДК РФС были вынесены в отношении генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко, главного тренера ФК "Черноморец" и трех футболистов клуба за оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат.



ФК "Чайка" на заседании КДК РФС представил результаты внутренней проверки, проводившейся по инициативе президента клуба Андрея Чайка. В рамках данной проверки должностные лица нашего клуба прошли проверку на полиграфе, которая однозначно подтвердила, что никто из них не предлагал никакого вознаграждения футболистам, тренерам и должностным лицам ФК "Черноморец". Сообщения в СМИ о подозрениях к исполнительному директору нашего клуба Олегу Баяну не соответствуют действительности, так как он также успешно прошел проверку на полиграфе.



Наш клуб действовал максимально открыто и предоставлял всю необходимую информацию, связанную с обстоятельствами проведения матча, в том числе органам МВД, проводившим доследственную проверку по заявлению РФС.



По результатам рассмотрения дела КДК РФС не выносил никаких решений в отношении ФК "Чайка" и его должностных лиц, а также не выделял в отдельное производство никаких дел в отношении них. На этом основании мы можем утверждать, что дело в отношении ФК "Чайка" закрыто.



С целью прекратить все инсинуации в отношении нашего клуба, мы обращаем внимание прессы на тот факт, что защитник ФК "Черноморец" Сергей Обивалин, совершивший результативную ошибку, которая привела к победному голу в матче, успешно прошел проверку РФС на полиграфе. Никаких вопросов у КДК РФС к данному футболисту по поводу его действий в матче не возникло.



ФК "Чайка" никогда не был связан со странными явлениями в футболе в общем и в матче с ФК "Черноморец", в частности, и всегда будет выступать непримиримым борцом с такими явлениями. Сегодняшнее заседание КДК РФС полностью подтвердило правоту и невиновность нашего клуба.



Мы за честный и чистый футбол и готовы защищать честное имя нашего клуба в любых возможных инстанциях.

Два миллиона рублей за поражение. Подробности договорняка "Чайка" – "Черноморец"