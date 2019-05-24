"Чайка" получила право выступать в ФНЛ

Стал известен победитель группы "Юг" второго дивизиона. За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.

Сегодня "Чайка" на своем поле разгромила "Биолог-Новокубанск" (5:1). Идущий вторым "Урожай" в Махачкале встречался с командой "Легион-Динамо" и сыграл вничью – 0:0. "Чайка" опережает "Урожай" на 3 очка при преимуществе по личным встречам (1:1 в Краснодаре, 0:0 в Песчанокопском).

"Чайка" была образована в 1997 году и долгое время выступала на любительском уровне. Новая страница в истории была открыта в 2016 году, когда клуб получил лицензию РФС и вышел на профессиональный уровень. "Чайка" начала вступление в группе "Юг" ПФЛ и в сезоне-2017/18 завоевала третье место, а годом ранее финишировала на четвертой позиции.

Олимп – ПФЛ

Группа "Юг"

29-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 5:1 (2:1)

Голы: Дубовой, 23 - с пенальти (1:0). Касьянов, 38 (1:1). Крамаренко, 44 (2:1). Подбельцев, 48 (3:1). Подбельцев, 55 (4:1). Хохлачев, 58 (5:1).

Судья: Иванников (Ставрополь).

24 мая. Песчанокопское. Стадион "им. И.П. Чайки".

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Урожай" (Краснодар) - 0:0

Судья: Васильченко (Майкоп).

24 мая. Махачкала. Стадион "Динамо".

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