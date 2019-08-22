«Чайка» опубликовала заявление по факту материалов СМИ об обысках в клубе

Пресс-служба «Чайки» сделала заявление по факту опубликованных в СМИ материалов. В нем говорится, что 21 августа 2019 года в офисе клуба проводилась выемка документов по уголовному делу по факту футбольного матча «Чайка» — «Черноморец, состоявшегося 13 мая 2019 года, но о каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием команды в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось.

Ранее сообщалось, что МВД сообщило о более чем 20 обысках, связанных с расследованием обстоятельств матча прошлого сезона между «Чайкой» и «Черноморцем». Игра состоялась в мае этого года. «Чайка», боровшаяся за выход в ФНЛ, победила со счетом 3:1.

В офисе компании прошли обыски из-за подозрений в обмане букмекеров со стороны футбольного клуба «Чайка», которым и владеет компания. Отмечается, что в разных регионах страны на один из матчей с участием клуба были сделаны ставки на общую сумму в 60 миллионов рублей. Все они сыграли, причем выплаты по ним превысили сумму в 350 миллионов рублей.

«По факту опубликованных в СМИ материалах, в которых содержались сведения о том, что якобы ФК «Чайка» подозревается в обмане букмекеров, ФК «Чайка» сообщает следующее. 21 августа 2019 года в офисе ФК «Чайка» проводилась выемка документов по уголовному делу по факту футбольного матча между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец, состоявшегося 13 мая 2019 года, которое возбуждено в отношении неустановленных лиц. О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК «Чайка» в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось.

Необходимо также подчеркнуть, что по итогам расследования, которое проводил Российский Футбольный Союз, в адрес руководства и игроков ФК «Чайка» никаких претензий не выдвигалось.

В настоящее время расследование продолжается. ФК «Чайка» заинтересован в тщательном, беспристрастном и объективном разбирательстве», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее клуб уже обвиняли в проведении договорного матча с «Черноморцем».Позже КДК на год отстранил от футбола главного тренера новороссийский команды Хазрета Дышекова, а троих футболистов клуба — защитников Ивана Юдина и Анатолия Пуляева, хавбека Станислава Резникова — на три года, также за попытку повлиять на результат игры на год был отстранен Дмитрий Градиленко, гендиректор главного конкурента «Чайки» — ФК «Урожай»(Краснодар).