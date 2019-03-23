"Чайка" и "Урожай" одержали победы в группе "Юг"

"Чайка" победила владикавказский "Спартак" в матче 19-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг" - 1:0. Клуб из Песчанокопского лидирует в таблице. На одно очко от него отстает "Урожай", который сегодня обыграл "Волгарь" с таким же счетом - 1:0.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

19-й тур

СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Ставрополь) - 0:2 (0:2)

Голы: Григорян, 7 (0:1). Шебанов, 35 (0:2).

"Ангушт" (Назрань) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 3:0 (+-)

"Чайка" (Песчанокопское) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:0 (0:0)

Гол: Обозный, 82.

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (1:0)

Гол: Чувилов, 35.

"Спартак" (Нальчик) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 2:0 (1:0)

Голы: Машуков, 25 - с пенальти (1:0). Машуков, 74 (2:0).

"Волгарь" (Астрахань) - "Урожай" (Краснодар) - 0:1 (0:0)

Гол: Дмитриев, 63.