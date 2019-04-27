"Чайка" обыграла "Волгарь" в матче 25-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг" - 1:0. "Урожай" на выезде одолел "Дружбу" - 3:2. Оба клуба имеют в активе по 57 очков и ни одного поражения. "Чайка" лидирует по личным встречам.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

25-й тур

СКА (Ростов-на-Дону) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:1 (0:0)

Гол: Магомедов, 87 - с пенальти.

"Динамо" (Ставрополь) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 3:1 (2:0)

Голы: Чернышов, 1 (1:0). Маркосов, 27 (2:0). Юрченко, 81 (2:1). Бабенко, 84 (3:1).

"Дружба" (Майкоп) - "Урожай" (Краснодар) - 2:3 (1:2)

Голы: Ахмедханов, 9 (1:0). Малоян, 17 (1:1). Малоян, 22 (1:2). Конов, 62 - с пенальти (2:2). Сысуев, 86 (2:3).

"Чайка" (Песчанокопское) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (1:0)

Гол: Демченко, 20.

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Спартак" (Нальчик) - 0:3 (0:0)

Голы: Хачиров, 53 (0:1). Салахетдинов, 57 (0:2). Ашуев, 63 (0:3).

"Ангушт" (Назрань) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:3 (0:1)

Голы: Резников, 31 - с пенальти (0:1). Лукьянов, 51 (0:2). Мендель, 52 (0:3).