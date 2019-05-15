"Чайка" - "Черноморец". Видео "странного матча"

13 мая 2019 года "Чайка" провела домашний матч Олимп-ПФЛ в группе "Юг" против "Черноморца". Клуб из Песчанокопского пропустил уже на пятой минуте, но смог забить три мяча и одержал победу 3:1. "Чайка" продлила беспроигрышную серию в сезоне из 25 игр и вернулась в лидеры "Юга".

Президент РФС Александр Дюков предположил, что матч мог носить неспортивный характер. Сегодня РФС обратился в МВД с целью провести соответствующую проверку.

Полная версия матча и видеообзор опасных моментов доступны на официальном YouTube-канале "Чайки".

Александр Дюков: "РФС обратился в МВД по поводу матча "Чайка" - "Черноморец" //

Скандал в ПФЛ: "Чайку" и "Черноморец" обвиняют в договорняке //

ПФЛ не комментирует заявление РФС о договорняке "Чайки" и "Черноморца"