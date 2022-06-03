Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что «Анжи» прекратит свое существование

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб прекратит свое существование.

«Тут дело касается финансовых вопросов. Если нет денег, то ты не можешь подняться в профессиональный футбол. В свое время «Анжи» поднялось, а «Динамо» ушло. «Динамо» был клубом с традициями в Дагестане. Он дважды был чемпионом России, выходил в премьер-Лигу, был свой стадион. Сейчас клуб поднялся в первую Лигу, а «Анжи», к сожалению, покинул вторую Лигу. Было бы неплохо, если бы кто-то помог клубу. Наверное, у «Анжи» есть долги, это главная причина. Если бы были желающие, они бы давно объявились. РФС продлевал лицензию с надеждой, что найдутся люди, которые смогут помочь клубу», — сказал Гаджиев «СЭ».

В минувшем сезоне «Анжи» выступал во втором дивизионе ФНЛ.

Ранее махачкалинский футбольный клуб не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия в следующем сезоне ФНЛ-2.