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Сегодня, 13:14

Бывший директор «Чайки» заявил о раскаянии по делу о подкупе футбольных арбитров в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Железнодорожный районный суд Воронежа 13 декабря вынесет приговор бывшему директору «Чайки» Олегу Баянину, который обвиняется в многочисленных эпизодах «оказания противоправного влияния» на футбольных судей, подкупе тренера и игроков команды соперника, сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что Баянин, выступая с последним словом, заявил о раскаянии.

Сообщалось, что прокурор просит 6 лет колонии для экс-директора «Чайки» Баяна.

Дело рассматривается в суде с марта 2023 года. По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей за то, чтобы они отступили от объективного судейства и создали условия для выигрыша «Чайки».

Он также 12 мая 2019 года предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231211/arbitry-1915040523.html?in=l
Футбол
ФК Чайка (Песчанокопское)
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