Брянское «Динамо» сыграло вничью с «Калугой»
В матче 9-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ «Сатурн» переиграл «Квант» со счетом 2:0. Брянское «Динамо» сыграло вничью с «Калугой» (1:1), но сохранило первое место в турнирной таблице.
Олимп — ПФЛ. Группа «Центр»
9-й тур
«Квант» (Обнинск) — «Сатурн» (Раменское) — 0:2 (0:0)
Голы: Обивалин, 48 (0:1). Альшанский, 80 (0:2).
Судья: Матюнин (Москва).
14 сентября. Обнинск. Стадион «Труд».
«Строгино» (Москва) — «Ротор-2» (Волгоград) — 1:0 (1:0)
Гол: Агалаков, 5.
Судья: Бугров (Рыбинск).
14 сентября. Москва. Стадион «Янтарь».
«Калуга» — «Динамо» (Брянск) — 1:1 (0:0)
Голы: Цуканов, 77 (0:1). Маскаев, 79 (1:1).
Удаление: Евстигнеев (Калуга), 38.
Судья: Костевич (Рыльск).
14 сентября. Калуга. Стадион «Спутник».
«Химик» (Новомосковск) — «Сокол» (Саратов) — 1:2 (1:0)
Голы: Мистулов, 9 (1:0). Галыш, 78 — с пенальти (1:1). Перченок, 87 (1:2).
Судья: Буховец (Димитровград).
14 сентября. Новомосковск. Стадион «Химик».
«Металлург» (Липецк) — «Салют» (Белгород) — 2:0 (0:0)
Голы: Архипов, 66 (1:0). Арустамян, 80 (2:0).
Судья: Соколов (Воронеж).
14 сентября. Липецк. Стадион «Металлург».
«Рязань» — «Арарат» (Москва) — 2:3 (0:1)
Голы: Джикия, 34 (0:1). Никитин, 56 (1:1). Грузнов, 61 (1:2). Новичков, 64 (1:3). Дегтярев, 90+3 (2:3).
Удаление: Никитин (Рязань), 60.
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
14 сентября. Рязань. Стадион «Олимпиец (Спартак)».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/