Брянское «Динамо» обыграло «Зоркий» и сохранило отрыв в группе «Центр»

Брянское «Динамо» обыграло «Зоркий» в матче 13-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр». Бело-голубые сохранили лидерство в таблице с 4-очковым отрывом от липецкого «Металлурга».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Центр»

13-й тур

«Рязань» — «Квант» (Обнинск) — 2:2 (1:1)

Голы: Житников, 44 (0:1). Фасхутдинов, 45 (1:1). Фасхутдинов, 76 (2:1). Юлдашев, 80 (2:2).

«Металлург» (Липецк) — «Ротор-2» (Волгоград) — 2:1 (0:0)

Голы: Войдель, 49 (1:0). Баязов, 65 (2:0). Жеребятников, 90+4 (2:1).

«Калуга» — «Сокол» (Саратов) — 1:1 (1:1)

Голы: Волгин, 4 (1:0). Романенко, 33 — с пенальти (1:1).

«Динамо» (Брянск) — «Зоркий» (Красногорск) — 2:1 (0:0)

Голы: Дегтярев, 54 (0:1). Сорокин, 76 (1:1). Сорокин, 78 (2:1).

«Салют» (Белгород) — «Арарат» (Москва) — 3:0 (2:0)

Голы: Чунихин, 30 (1:0). Чунихин, 42 (2:0). Басов, 80 (3:0).

«Сатурн» (Раменское) — «Химик» (Новомосковск) — 2:2 (1:1)

Голы: Альшанский, 5 (1:0). Изотов, 32 (1:1). Альшанский, 57 (2:1). Ивакин, 90+1 (2:2).