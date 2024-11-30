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Сегодня, 11:08

Бранимир Петрович покинул пост главного тренера «Химок-М»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок-М» Бранимир Петрович покинул команду, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

42-летний серб возглавлял «Химки-М» с октября прошлого года. Под его руководством команда провела 34 матча, одержала 17 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Молодежная команда Химок заняла шестое место по итогам сезона второй лиги Б.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Химок-М» может стать полузащитник основной команды Денис Глушаков.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
Бранимир Петрович
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