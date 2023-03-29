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Сегодня, 18:57

Бояринцев: «Все идет по плану. Стараемся делать конкурентоспособную команду в «Новосибирске»

Алина Савинова
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Тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев рассказал о планах команды на текущий сезон.

«Все проходит хорошо, мы провели качественные сборы в январе-феврале, а в марте был контрольный сбор в Москве, где мы провели товарищеские матчи. Сейчас мы уже вышли на недельный цикл, тренируемся в Омске, где скоро сыграем с «Иртышом». Все идет по плану. Задача-минимум — не опуститься ниже текущего места в турнирной таблице, важно попасть в первую шестерку. Впереди нас ждет непростой календарь, но настрой у нас хороший и позитивная атмосфера. Стараемся делать конкурентоспособную команду», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

На данный момент «Новосибирск» располагается на 5-м месте в турнирной таблице группы 4 второй лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-vse-idet-po-planu-staraemsya-sdelat-konkurentosposobnuyu-komandu-v-novosibirske/
Денис Бояринцев
Футбол
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