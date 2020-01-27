Бояринцев стал старшим тренером «КАМАЗа»

Российский специалист Денис Бояринцев вошел в тренерский штаб «КАМАЗа», сообщается на официальном сайте клуба.

41-летний Бояринцев стал старшим тренером клуба из Набережных Челнов. Главным тренером команды является Михаил Белов.

Последним местом работы Бояринцева был ивановский «Текстильщик», который он покинул в декабре 2019 года.

«КАМАЗ» занимает четвертое место в ПФЛ зоны «Урал-Поволжье».