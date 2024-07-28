Болельщики «Спартака-2» массово выбежали на поле после матча с «Сатурном»

Фанаты «Спартака-2» выбежали на поле после матча против «Леон Сатурна» (3:4) в 16-м туре дивизиона «Б» второй лиги.

Игра проходила на домашнем стадионе «Сатурна» в Раменском. По оценкам организаторов, в гостевом секторе собралось до двух тысяч болельщиков красно-белых. Они массово выбежали на поле после финального свистка. Среди них были женщины и дети.

«Спартак-2» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице после поражения от «Сатурна». Подмосковная команда (28) идет пятой.