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Сегодня, 18:13

Болельщики «Спартака-2» массово выбежали на поле после матча с «Сатурном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фанаты «Спартака-2» выбежали на поле после матча против «Леон Сатурна» (3:4) в 16-м туре дивизиона «Б» второй лиги.

Игра проходила на домашнем стадионе «Сатурна» в Раменском. По оценкам организаторов, в гостевом секторе собралось до двух тысяч болельщиков красно-белых. Они массово выбежали на поле после финального свистка. Среди них были женщины и дети.

«Спартак-2» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице после поражения от «Сатурна». Подмосковная команда (28) идет пятой.

Футбол
ФК Сатурн
ФК Спартак-2 (Москва)
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