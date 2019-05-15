Болельщики "Арсенала" устроили файер-шоу для автобуса команды и раскрасили трамвай в цвета клуба

Перед ответным матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России "Арсенал" – "Урал" в Туле активные болельщики оружейников организовали пиротехническое шоу. Фанаты встретили автобус с командой на подъезде к стадиону. Дымовое представление сопровождало скандирование "Верим в команду, верим в победу!"

В первом матче полуфинала в Екатеринбурге 3 апреля арсенальцы проиграли со счетом 0:1. Ответная встреча начинается в 19.00.

📷🔥Антураж перед матчем "Арсенал" – "Урал"



📅Сегодня. Тула. Стадион "Арсенал". 19.00. pic.twitter.com/pa3Furqjfh – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) May 15, 2019

Также к полуфиналу на улицах Тулы появился красно-желтый травмай в цветах футбольного клуба. Его на свои средства раскрасили болельщики.