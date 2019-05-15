Болельщики "Арсенала" устроили файер-шоу для автобуса команды и раскрасили трамвай в цвета клуба

Перед ответным матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России "Арсенал" – "Урал" в Туле активные болельщики оружейников организовали пиротехническое шоу. Фанаты встретили автобус с командой на подъезде к стадиону. Дымовое представление сопровождало скандирование "Верим в команду, верим в победу!"
В первом матче полуфинала в Екатеринбурге 3 апреля арсенальцы проиграли со счетом 0:1. Ответная встреча начинается в 19.00.
📷🔥Антураж перед матчем "Арсенал" – "Урал"– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) May 15, 2019
📅Сегодня. Тула. Стадион "Арсенал". 19.00. pic.twitter.com/pa3Furqjfh
Также к полуфиналу на улицах Тулы появился красно-желтый травмай в цветах футбольного клуба. Его на свои средства раскрасили болельщики.
Сегодня, 15 мая, в день важнейшего для города и клуба матча, увидел свет наш подарок. Подарок городу-герою Туле, подарок "Арсеналу". Это подарок, сделанный всеми нами, обычными болельщиками. По инициативе болельщиков, за счет средств болельщиков, руками болельщиков. Двенадцатый маршрут, идущий через весь город. Маршрут, на котором двенадцатый игрок сможет доехать до стадиона. От всей души хотим сказать спасибо всем тем, благодаря кому это стало возможным. #АрсеналТула #тула