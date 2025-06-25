Футбол
25 июня, 09:32

Белорус Алексей Бага назначен главным тренером «Ленинградца»

Алина Савинова

Алексей Бага стал главным тренером «Ленинградца», сообщает пресс-служба темно-синих.

Контракт с 44-летним белорусским специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Бага начинал тренерскую карьеру в БАТЭ, также он тренировал «Жальгирис», «Актобе», солигорский «Шахтер» и «Сумгаит». В качестве тренера дважды становился чемпионом Белоруссии и один раз — чемпионом Литвы.

С декабря 2023 по ноябрь 2024 года белорус возглавлял саратовский «Сокол», который под его руководством провел 35 матчей в первой лиге.

Источник: https://t.me/fcleningradets/13247
Футбол
ФК Ленинградец
