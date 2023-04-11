Белокуров заявил, что уровень Второй лиги упал

Главный тренер петербургского «Динамо» Дмитрий Белоруков, известный в прошлом защитник «Амкара», московского «Динамо», «Анжи», рассказал, повышается ли мастерство футболистов во Второй лиге, где выступает его команда.

«Я еще не такой опытный тренер и не все видел. Но если сравнивать с временами, когда я тут играл, наверное, уровень «просел», дивизион стал гораздо слабее. Много молодежных команд играет. Наверное, это хорошо. Но надо смотреть, как все будет развиваться. Это можно будет понять только спустя какое-то время. Раньше дубль был «привязан» к основному составу. Люди могли играть и во Второй лиге, и в Высшей. Сейчас команды помолодели, играют юные ребята, рядом с ними нет тех, кто мог бы им помочь. Это, наверное, не очень хорошо. Потому что молодежи нужна такая помощь. У некоторых клубов есть команда в Первой лиге, во Второй. Я, если честно, не всегда понимаю, кто с кем и как «завязан». Стадионы новые построены, на них играют клубы РПЛ. Каких-то особых улучшений во Второй лиге я не увидел. Ездим сейчас по тем же аренам, на которых я раньше играл. Почти везде застелили искусственные поля. Говорили, что из-за этого качество нашего футбола повысится. Я этого не вижу. И качество искусственных полей тоже оставляет желать лучшего», — приводит слова Белорукова «РБ Спорт».