«Армавир» не прошел лицензирование ПФЛ

«Армавир» не смог пройти лицензирование для участие в чемпионате ПФЛ следующего сезона, сообщает сайт клуба.

— Очень жаль, но пройти лицензирование для выступления в группе «Юг» ПФЛ сезона-2020/2021 ФК «Армавир» не удалось, — рассказал президент клуба Валентин Климко. — Клуб полностью соответствует всем критериям лицензирования, кроме одного — самого главного — финансового. Увы, но мы так и не получили от потенциального спонсора подтверждения о готовности финансировать клуб на протяжении спортивного сезона.

Сейчас занимаемся поиском инвестора для того, чтобы заявиться в любительские соревнования Краснодарского края.

Искренне благодарю всех болельщиков, которые интересуются, переживают за клуб и поддерживают его в сложное время.