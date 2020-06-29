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«Армавир» не прошел лицензирование ПФЛ

29 июня 2020, 17:11
Логотип «Армавира». Фото ФК «Армавир».
Логотип «Армавира». Фото ФК «Армавир».
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«Армавир» не смог пройти лицензирование для участие в чемпионате ПФЛ следующего сезона, сообщает сайт клуба.

— Очень жаль, но пройти лицензирование для выступления в группе «Юг» ПФЛ сезона-2020/2021 ФК «Армавир» не удалось, — рассказал президент клуба Валентин Климко. — Клуб полностью соответствует всем критериям лицензирования, кроме одного — самого главного — финансового. Увы, но мы так и не получили от потенциального спонсора подтверждения о готовности финансировать клуб на протяжении спортивного сезона.

Сейчас занимаемся поиском инвестора для того, чтобы заявиться в любительские соревнования Краснодарского края.

Искренне благодарю всех болельщиков, которые интересуются, переживают за клуб и поддерживают его в сложное время.

Дополнительная информация:

https://fcarmavir.ru/news/fk-armavir-ne-proshel-litsenzirovanie-v-pfl

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