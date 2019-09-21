«Арарат» ушел от поражения в матче с «Металлургом» на 97-й минуте

«Арарат» и «Металлург» сыграли вничью в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр». Московский клуб ушел от поражения на седьмой добавленной минуте.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Центр»

10-й тур

«Арарат» (Москва) — «Металлург» (Липецк) — 1:1 (0:0)

Голы: Арустамян, 83 — с пенальти (0:1). Моргунов, 90+7 — с пенальти (1:1).

Удаления: Феофилактов (А), 82. Алфимов (М), 90+5.

«Сокол» (Саратов) — «Химки-М» (Химки) — 3:0 (0:0)

Голы: Столяренко, 52 (1:0). Галыш, 72 (2:0). Перченок, 76 (3:0).

«Ротор-2» (Волгоград) — «Химик» (Новомосковск) — 0:3 (0:2)

Голы: Короев, 2 (0:1). Кобзев, 21 — в свои ворота (0:2). Короев, 77 (0:3).

«Салют» (Белгород) — «Калуга» — 1:0 (0:0)

Гол: Дегтев, 77.

«Сатурн» (Раменское) — «Динамо» (Брянск) — 0:2 (0:1)

Голы: Васильев, 5 (0:1). Мараев, 67 (0:2).