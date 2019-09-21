«Арарат» ушел от поражения в матче с «Металлургом» на 97-й минуте
«Арарат» и «Металлург» сыграли вничью в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр». Московский клуб ушел от поражения на седьмой добавленной минуте.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Центр»
10-й тур
«Арарат» (Москва) — «Металлург» (Липецк) — 1:1 (0:0)
Голы: Арустамян, 83 — с пенальти (0:1). Моргунов, 90+7 — с пенальти (1:1).
Удаления: Феофилактов (А), 82. Алфимов (М), 90+5.
«Сокол» (Саратов) — «Химки-М» (Химки) — 3:0 (0:0)
Голы: Столяренко, 52 (1:0). Галыш, 72 (2:0). Перченок, 76 (3:0).
«Ротор-2» (Волгоград) — «Химик» (Новомосковск) — 0:3 (0:2)
Голы: Короев, 2 (0:1). Кобзев, 21 — в свои ворота (0:2). Короев, 77 (0:3).
«Салют» (Белгород) — «Калуга» — 1:0 (0:0)
Гол: Дегтев, 77.
«Сатурн» (Раменское) — «Динамо» (Брянск) — 0:2 (0:1)
Голы: Васильев, 5 (0:1). Мараев, 67 (0:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/