"Арарат" проиграл "Зоркому", несмотря на дубль Логуа

Московский "Арарат" уступил "Зоркому" в матче 2-го тура группы "Центр". Дубль в составе "Арарата" сделал экс-форвард молодежной сборной России Ираклий Логуа. Красногорцы ответили дублем Святослава Георгиевского.
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Центр"
2-й тур
"Арарат" (Москва) - "Зоркий" (Красногорск) - 2:3 (1:1)
Голы: Георгиевский, 12 (0:1). Логуа, 36 - с пенальти (1:1). Логуа, 72 (2:1). Георгиевский, 74 (2:2). Дроздов, 90+3 (2:3).
"Рязань" - "Химик" (Новомосковск) - 0:0
"Металлург" (Липецк) - "Строгино" (Москва) - 4:0 (3:0)
Голы: Овчинников, 4 (1:0). Мохов, 10 (2:0). Ахвледиани, 21 (3:0). Овчинников, 63 (4:0).
Удаление: Баульчев (М), 19.
"Салют" (Белгород) - "Сокол" (Саратов) - 0:1 (0:0)
Гол: Краснов, 87.
"Калуга" - "Квант" (Обнинск) - 2:0 (0:0)
Голы: Волгин, 51 (1:0). Суханов, 68 (2:0).
Удаление: Геворкян (К), 16.
"Динамо" (Брянск) - "Ротор-2" (Волгоград) - 2:0 (2:0)
Голы: Вдовиченко, 15 (1:0). Дрогунов, 41 (2:0).
Удаление: Кобзев (Р), 90.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/