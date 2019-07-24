21:07 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Арарат" проиграл "Зоркому", несмотря на дубль Логуа

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Московский "Арарат" уступил "Зоркому" в матче 2-го тура группы "Центр". Дубль в составе "Арарата" сделал экс-форвард молодежной сборной России Ираклий Логуа. Красногорцы ответили дублем Святослава Георгиевского.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр" 

2-й тур 

"Арарат" (Москва) - "Зоркий" (Красногорск) - 2:3 (1:1)

Голы: Георгиевский, 12 (0:1). Логуа, 36 - с пенальти (1:1). Логуа, 72 (2:1). Георгиевский, 74 (2:2). Дроздов, 90+3 (2:3). 

"Рязань" - "Химик" (Новомосковск) - 0:0 

"Металлург" (Липецк) - "Строгино" (Москва) - 4:0 (3:0)

Голы: Овчинников, 4 (1:0). Мохов, 10 (2:0). Ахвледиани, 21 (3:0). Овчинников, 63 (4:0). 

Удаление: Баульчев (М), 19. 

"Салют" (Белгород) - "Сокол" (Саратов) - 0:1 (0:0)

Гол: Краснов, 87. 

"Калуга" - "Квант" (Обнинск) - 2:0 (0:0)

Голы: Волгин, 51 (1:0). Суханов, 68 (2:0). 

Удаление: Геворкян (К), 16. 

"Динамо" (Брянск) - "Ротор-2" (Волгоград) - 2:0 (2:0)

Голы: Вдовиченко, 15 (1:0). Дрогунов, 41 (2:0). 

Удаление: Кобзев (Р), 90. 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/

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