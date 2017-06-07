"Арарат" пригласил бывшего врача "Спартака" Лю Хуншэна

Вице-президент московского "Арарата" Андраник Керопян сообщил, что клуб сделал предложение бывшему врачу "Спартака" Лю Хуншэну. В следующем сезоне команда начинает выступления в ПФЛ.

- Многолетней работой в "Спартаке" Лю доказал, что является прекрасным специалистом, – приводят "Известия" слова Керопяна. - Достаточно почитать отзывы футболистов о нем, а история с Неманьей Видичем уже давно стала легендой. Роман Павлюченко также лестно высказался о качестве работы доктора Лю. Нашему клубу хотелось бы поработать с ним. Посмотрим, сможем ли мы найти понимание в этом вопросе.

Сам доктор Лю подтвердил эту информацию, однако отметил, что пока не принял предложение "Арарата".

– Со мной действительно связывались представители "Арарата" на предмет возможного сотрудничества, - заявил Хуншэн. - Меня привлекает этот вариант, но, признаюсь честно, для меня сейчас важно найти место работы с достойной оплатой. Я хочу зарабатывать не менее 250 тыс. рублей в месяц. В любом случае, даже если с "Араратом" мы не заключим полноценный контракт, я всегда буду рад помочь футболистам этой команды. Возможно, на договорной основе. Тем более клуб недавно пополнился хорошо знакомым мне по работе в "Спартаке" Романом Павлюченко.