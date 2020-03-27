«Анжи» ушел на карантин из-за коронавируса

«Анжи» в официальном Twitter сообщил, что вся команда уходит на карантин из-за пандемии коронавируса.

Махачкалинцы приостановили работу до 5 апреля. Также «Анжи» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.