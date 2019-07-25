"Анжи" сыграл вничью с "Интером"

"Анжи" и "Интер" из Черкесска сыграл вничью в матче 2-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг" - 1:1. Примечательно, что счет махачкалинцы сравняли, играя в меньшинстве.
В этом сезоне на "Юге" играет три команды из Махачкалы - "Анжи", "Легион Динамо" и "Махачкала".
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
2-й тур
"Анжи" (Махачкала) - "Интер" (Черкесск) - 1:1 (0:0)
Голы: Кучиев, 53 (0:1). Вагабов, 80 (1:1).
Удаление: Саидов (А), 45.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/
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