"Анжи" сыграл вничью с "Интером"

"Анжи" и "Интер" из Черкесска сыграл вничью в матче 2-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг" - 1:1. Примечательно, что счет махачкалинцы сравняли, играя в меньшинстве.

В этом сезоне на "Юге" играет три команды из Махачкалы - "Анжи", "Легион Динамо" и "Махачкала".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

2-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Интер" (Черкесск) - 1:1 (0:0)

Голы: Кучиев, 53 (0:1). Вагабов, 80 (1:1).

Удаление: Саидов (А), 45.