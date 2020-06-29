«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон, клубу запрещено регистрировать новых игроков
29 июня 2020, 11:31
«Анжи» допущен к участию в соревнованиях под эгидой РФС в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.
Лицензия РФС позволит махачкалинцам выступить в ПФЛ и Кубке России в сезоне-2020/21.
В связи с наличием имеющейся задолженности перед бывшими футболистами, запрет на регистрацию новых футболистов-профессионалов оставлен в силе в качестве обеспечительной меры. «Анжи» может заявить на сезон не более 22-х футболистов.
Дополнительная информация:
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_poluchil_licenziju_rfs_na_sezon_2020_21290620/
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