«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон, клубу запрещено регистрировать новых игроков

«Анжи» допущен к участию в соревнованиях под эгидой РФС в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.

Лицензия РФС позволит махачкалинцам выступить в ПФЛ и Кубке России в сезоне-2020/21.

В связи с наличием имеющейся задолженности перед бывшими футболистами, запрет на регистрацию новых футболистов-профессионалов оставлен в силе в качестве обеспечительной меры. «Анжи» может заявить на сезон не более 22-х футболистов.