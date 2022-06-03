«Анжи» подал апелляцию на отказ Российского футбольного союза в выдаче лицензии

Российский футбольный союз (РФС) отказал в выдаче лицензии махачкалинскому «Анжи» для выступления в следующем сезоне в ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ). «Анжи» подал апелляцию на это решение, рассказали ТАСС в пресс-службе клуба.

«30 мая мы должны были получить лицензию, но получили отказ. Мы подали апелляцию в Российский футбольный союз. Официальное решение будет 6 июня. Больше апелляцию мы не сможем подать», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Анжи» пояснили, что в случае отрицательного решения клуб не сможет продолжить существование в статусе профессионального.