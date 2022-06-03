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Сегодня, 21:03

«Анжи» подал апелляцию на отказ Российского футбольного союза в выдаче лицензии

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) отказал в выдаче лицензии махачкалинскому «Анжи» для выступления в следующем сезоне в ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ). «Анжи» подал апелляцию на это решение, рассказали ТАСС в пресс-службе клуба.

«30 мая мы должны были получить лицензию, но получили отказ. Мы подали апелляцию в Российский футбольный союз. Официальное решение будет 6 июня. Больше апелляцию мы не сможем подать», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Анжи» пояснили, что в случае отрицательного решения клуб не сможет продолжить существование в статусе профессионального.

Источник: https://tass.ru/sport/14820413

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
ФК Анжи
1
0
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