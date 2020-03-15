«Анжи» победил «Черноморец»

«Анжи» обыграл «Черноморец» в матче 19-го тура группы «Юг» Олимп-ПФЛ — 3:2. Махачкалинцы занимают предпоследнее место в таблице с 10 очками (6 очков были сняты за долги перед Янником Боли).

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ПФЛ

Группа «Юг»

19-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Черноморец» (Новороссийск) — 3:2 (1:0)

Голы: Саидов, 26 (1:0). Шихбабаев, 78 (2:0). Гречкин, 79 (2:1). Ахмеджанов, 86 (2:2). Шихбабаев, 88 (3:2).