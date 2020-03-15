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«Анжи» победил «Черноморец»

16:28

«Анжи» обыграл «Черноморец» в матче 19-го тура группы «Юг» Олимп-ПФЛ — 3:2. Махачкалинцы занимают предпоследнее место в таблице с 10 очками (6 очков были сняты за долги перед Янником Боли).

Первенство России

ПФЛ

Группа «Юг»

19-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Черноморец» (Новороссийск) — 3:2 (1:0)

Голы: Саидов, 26 (1:0). Шихбабаев, 78 (2:0). Гречкин, 79 (2:1). Ахмеджанов, 86 (2:2). Шихбабаев, 88 (3:2).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/

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