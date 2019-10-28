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«Анжи» отправил в отставку главного тренера Бармина

17:14
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Руководство «Анжи» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Валерием Барминым в связи с неудовлетворительными результатами команды, информирует клубная пресс-служба. После 15 туров команда занимает 14-е место в зоне «Юг» второго дивизиона.

Кроме того, «Анжи» также покинет тренер Ренат Избулатов, который написал заявление об уходе по собственному желанию.

«Анжи» выразил благодарность Бармину и Избулатову за то, что они приняли команду в тяжелый для клуба момент и добросовестно выполняли свои обязанности на протяжении 15 туров, а также пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

К ближайшим матчам команду будет готовить Артур Садиров, который будет исполнять обязанности главного тренера «Анжи» в трех оставшихся до конца года играх Олимп-ПФЛ. После окончания осенней части сезона будет назначен новый главный тренер, который приступит к работе в период зимних сборов и будет готовить «Анжи» к оставшейся части чемпионата.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_zavershil_sotrudnichestvo_s_barminim281019/

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