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«Анжи» на своем поле проиграл «Кубань Холдинг»

20:00
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В матче 21-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ «Анжи» принимал команду «Кубань Холдинг». Краснодарцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Кубань Холдинг» занимает второе место в дивизионе, уступая одно очко другой команде из Краснодара — «Кубани».

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

17-й тур

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 2:1 (2:0)

30 марта. Ставрополь. Стадион «Динамо».

21-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:1 (0:0)

30 марта. Махачкала. Стадион РДЮСШ.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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