«Анжи» на своем поле проиграл «Кубань Холдинг»
20:00
В матче 21-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ «Анжи» принимал команду «Кубань Холдинг». Краснодарцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.
«Кубань Холдинг» занимает второе место в дивизионе, уступая одно очко другой команде из Краснодара — «Кубани».
Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)
17-й тур
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 2:1 (2:0)
30 марта. Ставрополь. Стадион «Динамо».
21-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 0:1 (0:0)
30 марта. Махачкала. Стадион РДЮСШ.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...