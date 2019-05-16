Андрей Чайка: "Я в принципе никогда договорняками не занимался и не буду заниматься"

Владелец "Чайки" Андрей Чайка в интервью "СЭ" отметил, что ему никто из РФС не звонил. Ранее появилась информация, что РФС направил заявление в МВД с просьбой провести соответствующую проверку по поводу матча 27-го тура второго дивизиона "Чайка" – "Черноморец" (3:1), который мог носить неспортивный характер.

– С вами кто-нибудь из РФС связывался?

– Нет, никто не звонил.

– Вы готовы объясниться перед правоохранительными органами?

– Я всегда только за спортивную часть. Других вариантов быть просто не может.

– Говорят, в перерыве вы находились на VIP-трибуне и физически не могли контактировать с представителями "Черноморца". Это так?

– Послушайте, вы сейчас задаете вообще неправильный вопрос. Какая разница, мог я или не мог? Я в принципе таким никогда в жизни не занимался! Я – нормальный человек. Без разницы, где я был, в ложе на стадионе, за границей, или еще где-то? Я в принципе никогда этим не занимался и не буду заниматься. (Александр Рогулев)

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