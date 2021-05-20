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«Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ

13:39
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«Амкар-Пермь» получил лицензию для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

«В офисе РФС состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок клубов – потенциальных дебютантов Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2021-2022.

Участники заседания рассмотрели пакет документов ФК «Амкар-Пермь». Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги.

После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Амкар» был ликвидирован летом 2018 года из-за банкротства, заняв 13-е место в РПЛ по итогам сезона-2017/18. Пермский клуб становился финалистом Кубка России-2007/08, а также в том же году занял четвертое место в чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://fc-amkar.org/news/33157/

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