Александр Шмарко рассказал о целях «Ленинградца» на сезон-2022/23
Тренер «Ленинградца» Александр Шмарко рассказал о целях своей команды на текущий сезон и о премиальных за победу.
— Какие задачи ставило руководство «Ленинградца» перед началом нынешнего сезона?
— В начале сказали, что нужно быть вверху и стараться решить задачу выхода Понятно, что никто не ходил и флагом не махал: «Нам нужно обязательно выйти!»
— В «Ленинградце» предусмотрены премиальные за каждую победу или только за итоговый результат?
— За каждую победу. Ничья не оплачивается.
— Оговорены премиальные за выход в Первую лигу?
— Говорили: выполните задачу — будут бонусы, — цитирует Шмарко «Спорт День за Днем».
По итогам первой части текущего сезона «Ленинградец» занял первое место в подгруппе 2.1 Второй лиги, набрав 51 очко.
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