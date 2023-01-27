Александр Шмарко рассказал о целях «Ленинградца» на сезон-2022/23

Тренер «Ленинградца» Александр Шмарко рассказал о целях своей команды на текущий сезон и о премиальных за победу.

— Какие задачи ставило руководство «Ленинградца» перед началом нынешнего сезона?

— В начале сказали, что нужно быть вверху и стараться решить задачу выхода Понятно, что никто не ходил и флагом не махал: «Нам нужно обязательно выйти!»

— В «Ленинградце» предусмотрены премиальные за каждую победу или только за итоговый результат?

— За каждую победу. Ничья не оплачивается.

— Оговорены премиальные за выход в Первую лигу?

— Говорили: выполните задачу — будут бонусы, — цитирует Шмарко «Спорт День за Днем».

По итогам первой части текущего сезона «Ленинградец» занял первое место в подгруппе 2.1 Второй лиги, набрав 51 очко.