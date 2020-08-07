Александр Самедов: «Сыграл в Кубке России, получается, возобновил карьеру»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов сообщил, что возобновил футбольную карьеру. Игрок выступил за «Знамя» из Ногинска в матче 1/256 финала Кубка России против «Знамени Труда» (1:0).

— Сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру, — приводит «РИА Новости» слова Самедова. — Матчи ПФЛ будут проходить раз в неделю, я футболист, и мне 36 лет, так что это не будет сложно. Плюс играю два раза в неделю с ветеранами, поэтому нахожусь в форме, не загоняю себя. Я всю жизнь провел в футболе, без него тяжеловато. Ничего сложного нет на этом уровне, и то, что Роман Павлюченко, Александр Шешуков и Ренат Янбаев в одной команде, тоже сыграло свою роль.

Молодые ребята в команде уже привыкли к нам. Ногинск — город с традициями, лет 20 здесь не было профессионального футбола, болельщики с ажиотажем ждут матчей. В ПФЛ мы хотим закрепиться, а в Кубке России пройти как можно дальше. Я играю за «Знамя» для души. Держать себя в форме — дисциплинирует, позволяет соответствовать, не подводить ребят. Приму ли я предложения от клубов РПЛ или ФНЛ, если они поступят? Это невозможно.