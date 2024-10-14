Мостовой — о вакансии в казанском «Соколе»: «Сначала таролога, а потом и уролога пригласите»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на открывшуюся вакансию таролога в казанском «Соколе».

«Чистый хайп, как к себе еще привлечь внимание? Как в жизни бывает, ты играешь на высочайшем уровне, забиваешь, тебя все знают. А люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали. Думаешь, как это возможно? Такая вот сейчас жизнь.

Забейте 30 голов, и о вас будут говорить. А кто-то один гол за десять лет забьет и ходит, рассказывает... Могут дойти до такого, что батюшку позовут, клоуна в клуб. Сначала таролога, а потом и уролога пригласите», — приводит слова Мостового Legalbet.

Ранее «Сокол» выложил вакансию на должность клубного таролога с опытом работы от 1 до 3 лет и заработной платой от 300 тысяч рублей.