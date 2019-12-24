Александр Дюков: «Предложение по реформе ПФЛ не проработано в деталях»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС прокомментировал возможную реформу Олимп-ПФЛ, заметив, что предложенный вариант союз не устроил.

— Решение по ПФЛ на исполкоме не было не принято, — сказал Дюков. — Предложение, которое было вынесено, не проработано в деталях. При сокращении зоны «Восток» будет больше матчей, будет интеграция этих клубов в устойчивую систему, но при этом много вопросов осталось без ответа. Не все готовы к увеличению трансферных расходов и как будет решаться эта проблема, ответ не был дан. Так что вопросом реформы ПФЛ займется РФС. (Дмитрий Гирин)