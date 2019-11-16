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«Алания» с минимальным счетом одолела «Черноморец»

16:55
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В матче 18-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ «Черноморец» принимал «Аланию». Клуб из Владикавказа одержал минимальную победу со счетом 1:0.

«Алания» набрала 43 очка и продолжает идти на втором месте. Она отстает на 3 очка и «Волгаря», у которого также есть игра в запасе.

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

18-й тур

«Черноморец» (Новороссийск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:1 (0:0)

Гол: Шавлохов, 80.

Судья: Сафьян (Москва).

16 ноября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/

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