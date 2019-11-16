«Алания» с минимальным счетом одолела «Черноморец»
16:55
В матче 18-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ «Черноморец» принимал «Аланию». Клуб из Владикавказа одержал минимальную победу со счетом 1:0.
«Алания» набрала 43 очка и продолжает идти на втором месте. Она отстает на 3 очка и «Волгаря», у которого также есть игра в запасе.
Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»
18-й тур
«Черноморец» (Новороссийск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:1 (0:0)
Гол: Шавлохов, 80.
Судья: Сафьян (Москва).
16 ноября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/
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