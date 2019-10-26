«Алания» разгромила СКА и сократила отставание от «Волгаря»

«Алания» разгромила СКА в первенстве Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 3:0. Владикавказцы сократили отставание от лидера таблицы «Волгаря» до трех очков.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

15-й тур

СКА (Ростов-на-Дону) — «Алания» (Владикавказ) — 0:3 (0:0)

Голы: Хабалов, 76 (0:1). Гурциев, 79 (0:2). Хугаев, 90+1 (0:3).

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Спартак» (Нальчик) — 1:0 (0:0)

Гол: Саадуев, 62.