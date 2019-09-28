«Алания» после поражения от ЦСКА разгромила владикавказский «Спартак»

«Алания» разгромила «Спартак» во владикавказском дерби в 11-м туре группы «Юг» Олимп-ПФЛ. Четыре дня назад «Алания» уступила ЦСКА в 1/16 финала Олимп-Кубка России (1:3).

«Алания» в таблице «Юга» занимает второе место, на 6 очков отставая от «Волгаря». «Спартак» замыкает турнирную таблицу.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

11-й тур

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Анжи» (Махачкала) — 4:0 (2:0)

Голы: Демидов, 21 (1:0). Кренделев, 38 (2:0). Джатиев, 55 (3:0). Карибов, 90+4 (4:0).

«Махачкала» — «Волгарь» (Астрахань) — 0:3 (0:0)

Голы: Бутенко, 47 (0:1). Мязин, 77 (0:2). Павлишин, 86 (0:3).

«Динамо» (Ставрополь) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 3:0 (1:0)

Голы: Курачинов, 35 — с пенальти (1:0). Магомедов, 54 (2:0). Каляшин, 74 (3:0).

«Дружба» (Майкоп) — «Спартак» (Нальчик) — 1:1 (0:1)

Голы: Клыша, 37 (0:1). Конов, 80 (1:1).

«Спартак» (Владикавказ) — «Алания» (Владикавказ) — 0:4 (0:1)

Голы: Малоян, 45 (0:1). Малоян, 46 (0:2). Цараев, 58 (0:3). Хадарцев, 87 (0:4).

«Урожай» (Краснодар) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:1 (1:1)

Голы: Кадиев, 25 (0:1). Шульгин, 36 (1:1).

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — СКА (Ростов-на-Дону) — 2:3 (0:2)

Голы: Винниченко, 31 (0:1). Ахриев, 44 (0:2). Барбашов, 72 (1:2). Солодаренко, 76 (2:2). Козлов, 77 (2:3).