Алан Дзагоев: «Казалось, что такого быстро прогресса «Алании» добиться невозможно, но Габулов это сделал»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался относительно ситуации, которая происходит в «Алании». Ранее появилось сообщение, что крупный красноярский бизнесмен и меценат Владимир Гуриев возглавил «Аланию» в качестве президента. Такое решение он принял после выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

— Ситуация вокруг «Алании» — одна из главных тем в Осетии. Считаю неправильным оставаться в стороне, — говорится в заявлении на официальном сайт футболиста.

Я не ожидал такого прогресса «Алании» в этом сезоне. Когда приезжал с ЦСКА на матч Кубка, видел, как все устроено в клубе: Володя живет «Аланией», постоянно о ней говорит. Главное, что удалось сделать за полгода — вернуть болельщиков на стадион. Там они видят играющую команду — конечно, это заслуга не только Габулова, но и коллектива, который он собрал. Казалось, что так быстро прогресса добиться невозможно, но Володя это сделал. Клуб идет на втором месте, борется за выход в ФНЛ. В связи с этим вообще непонятно раскачивание лодки и претензии в его адрес.

Мы с Володей начали обсуждать возрождение «Алании», еще когда играли вместе в сборной. Он уже тогда понимал, что и как нужно делать. Если бы у него были финансовые возможности полностью содержать клуб, все было бы намного проще — без привлечения инвестиций со стороны.

«Алания» для Осетии — как глоток воздуха, как вода. Знаю, что Габулов занимается проектом футбольного интерната, чтобы талантливой молодежи в Осетии было, куда расти. Раньше они слишком рано уезжали из дома — теперь у них может появиться место для развития.

Свою работу нужно делать с душой, иначе результата не будет. Важно дать возможность работать профессионалам, у которых уже все получается. То, что сейчас происходит, точно не идет в плюс команде и республике в принципе.