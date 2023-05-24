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Сегодня, 13:14

Агент Андреев об освобождении Ларина: «Вернули человека в футбол!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Павел Андреев прокомментировал «СЭ» освобождение из-под стражи бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Это отличная новость! Вернули человека в футбол!», — сказал Андреев «СЭ».

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В среду, 24 мая Мосгорсуд освободил Ларина из-под стражи по УДО.

Николай Ларин
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