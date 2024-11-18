Агент Маньяков: «Евсеев сказал, что 18 ноября — его второй день рождения»

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что для главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева 18 ноября — второй день рождения.

«Разговаривал сейчас с Вадимом Валентиновичем Евсеевым. Говорит, что 18 ноября — его второй день рождения. И что после попадания газа из перцового баллончика плохо видит, но уже летит в Питер. Уверен, все у Евсеева будет хорошо, потому что человек он духовитый, сильный. Обязательно восстановится. Это дело временное.

Молодец, что дал отпор. Как выразился ВВ, «мытищинская закалка». И рад, что не случилось ничего более серьезного. Вадим всегда всем жизненным проблемам отвечал прямо и по делу. И этот раз не исключение», — сообщил Маньяков в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба «Ленинградца» сообщила, что на Евсеева и Шмарко напали в Астрахани. Тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана, когда на них напали с применением перцового газа и холодного оружия. Оба были госпитализированы.