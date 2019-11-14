Магомед Адиев стал главным тренером «Чайки». Соглашение рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт клуба.

?Магомед Адиев — главный тренер ФК «Чайка» ?



Сегодня футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с известным в российском футболе специалистом Магомедом Адиевым. Соглашение рассчитано на полтора года.#фкчайка #занамивсяобласть #будьснами pic.twitter.com/KVXPBW12oG — ФК «Чайка» (@chaykafc) November 14, 2019

— Магомед Мусаевич, добро пожаловать в большую, дружную футбольную семью нашего клуба! Хотим пожелать, чтобы у нас все удачно сложилось, и мы вместе достигли новых спортивных высот, — заявил генеральный директор «Чайки» Артем Косачев.

Адиев в качестве футболиста выступал за команды: «Ингушетия», «Анжи-2», «Анжи», ЦСКА, «Сокол», «Спартак-2», «Женис» (Казахстан), «Терек», «Кривбасс» (Украина) и «Нижний Новгород». В составе олимпийской сборной России сыграл четыре матча, в которых забил два мяча.

Тренерская карьера Адиева началась в 2010 году в качестве тренера «Нижнего Новгорода». Затем специалист возглавлял молодежный состав нижегородской «Волги», «Терека-2» и махачкалинского «Легиона Динамо». В сезоне-2017/2018 он входил в тренерский штаб «Ахмата». 4 июня 2018 года Адиев подписал контракт с махачкалинским «Анжи». 3 июня текущего года специалист попрощался с клубом по истечении срока контракта.

Последним местом работы Адиева был «Ахмат», где он выполнял функции помощника главного тренера.

Магомед Адиев: «Приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы «Чайка» вышла на совершенно иной уровень»