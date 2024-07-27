43-летний Низамутдинов подписал контракт с казанским «Соколом»

Форвард Эльдар Низамутдинов подписал контракт с казанским «Соколом», сообщается на официальном сайте второй лиги.

Сроки соглашения с 43-летним россиянином не сообщаются. Ранее казанскую команду возглавил бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков.

«Сокол» с сезона 2024 года выступает в дивизионе «Б» Второй лиги России. За 13 матчей казанская команда набрала 28 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице своей группы.