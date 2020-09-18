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37-летний Асильдаров возобновил карьеру в «Анжи»

15:06
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Форвард Шамиль Асильдаров возобновил игровую карьеру в «Анжи», сообщается на официальном сайте клуба.

Махачкалинцы заявили 37-летнего нападающего на сезон ПФЛ-2020/21. Такое решение «Анжи» принял из-за того, что клубу запрещено регистрировать новых игроков, а последним клубом Асильдарова был как раз «Анжи».

Асильдаров провел за «Анжи» 60 матчей, в которых забил 15 голов. Также форвард выступал за «Терек», «Кубань», «Луч», «Спартак-Нальчик», «Химки» и «Локомотив».

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