33-летний Усин утвержден главным тренером СКА

Владимир Усин официально возглавил ростовский СКА, сообщает официальный сайт клуба. 33-летний специалист работал в структуре дончан с сентября 2018 года, последние пять игр он руководил командой в должности исполняющего обязанности главного тренера после отставки Геннадия Степушкина. Под руководством Усин СКА набрал 11 очков из 15 возможных, ни разу не проиграл, одержав три победы.

— После назначения Владимира Усина исполняющим обязанности у нас был месяц по регламенту для принятия решения о новом главном тренере. За это время команда психологически встряхнулась, начала играть в атакующий футбол и за пять игр ни разу не проиграла — 3 победы, 2 ничьи и 12 голов. Как говорится, от добра добра не ищут, поэтому приняли решение утвердить Усина в должности главного тренера, тем более, у него есть необходимая тренерская лицензия категории А, — сказал спортивный директор СКА Виктор Панченко.

— Спасибо руководству за оказанное доверие. Для меня большая честь возглавить тренерский штаб клуба с богатой историей и великими спортивными достижениями, — подчеркнул Усин. — Мне хорошо знакомы футболисты команды, их сильные и слабые стороны, возможности. За прошедший месяц мы проделали большую совместную работу с ребятами, будем стараться и дальше сохранить эту тенденцию. Сделаю все возможное, чтобы привести клуб к новым победам и не разочаровать болельщиков.

СКА в таблице «Юг» Олимп-ПФЛ занимает шестое место с 17 очками.