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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

16:1 и 10 голов одного игрока. Самый крупный разгром в российском футболе

19:10
Игорь Киселев в составе &quot;Краснодара-2000&quot;. Фото сайт ФК "Краснодар-2000"
Игорь Киселев в составе &quot;Краснодара-2000&quot;. Фото сайт ФК "Краснодар-2000"

19 лет назад состоялся самый крупный разгром в истории российского профессионального футбола. В матче 2-го дивизиона «Краснодар-2000» победил «Локомотив-Тайм» из Минеральных Вод со счетом 16:1.

Примечательно, что 10 мячей в составе кубанцев провел 21-летний нападающий Игорь Киселев. Всего в том сезоне на его счету было 47 голов. Оба результата также стали рекордными для профессионального футбола в России.

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