Кто из зачем угрожает футболисту брянского «Динамо». Дикая история в ФНЛ

Собрали подробности громкого скандала в клубе первого дивизиона.

Что случилось

Защитник Андрей Луканчеков во время прямого эфира с экс-форвардом «Крыльев Советов» Евгением Савиным рассказал о том, что получил угрозы в свой адрес во время тренировки. По словам 34-летнего футболиста, это был друг начальника команды Валерия Корнеева. Позже Луканченков сам прокомментировал этот эпизод корреспонденту «СЭ» Севастиану Терлецкому:

«На меня оказывают давление. Руководство клуба заявляло, что перестанет пускать меня на базу, кормить, если я не замолчу. А сегодня на тренировку вместе с Корнеевым пришел неизвестный мне человек. Начальник команды показал на меня пальцем, тогда этот мужчина подошел ко мне и начал недвусмысленно мне угрожать. Звучали такие фразы: «Куда ты лезешь, тебе еще жить здесь, у тебя семья. Зачем ты что-то пишешь против Корнеева — он мой близкий. Ты хочешь проблем?». Это происходило прямо во время тренировки. Потом этот человек начал говорить, что это не угрозы, а просто разговор.

Сейчас я отправился в отделение полиции и написал заявление в отношении неустановленного лица. Прописал, что этот человек пришел в сопровождении Корнеева. Ждем развития событий".

В клубе скрывали коронавирус

«После этого начались проблемы, — признался Луканченков. — В сети всплыли данные о том, что в нашей команде были фальсификации с тестами на коронавирус. Вследствие чего в одном из матчей приняли участие три футболиста с положительными результатами, а потом в команде началось массовое заражение. Этот слив пытаются повесить на меня, хотя я не имею к нему никакого отношения. Футболисты вообще не были в курсе этих дел».

В «Динамо» отреагировали на информацию о том, что от игроков скрывали результаты тестирования на covid-19:

«Я опросил в команде — и Корнеева опросил, что же произошло, — заявил заместитель исполнительного директора брянского «Динамо» Александр Мисник в разговоре с «СЭ». — Корнеев сказал, что это не соответствует действительности. Сказал ему: «Или ты мне будешь объяснительную писать, или иди писать встречный иск о клевете в полицию». Корнеев, по его словам, сам стоял в стороне, а Луканченков бегал по кругу — отдельно тренировался.

Конечно, наш клуб такие вещи не приветствует и считает их неприемлемыми ни в какой степени. Думаю, такого и не могло быть. Если есть свидетели — нужно предъявить их. Это заказное... Тут умышленное идет. В том числе, со стороны бывшего исполнительного директора.

Луканченкову было предложено расторгнуть контракт, он отказался — его право. Ему все больничные и обследования оплачиваются, контракт соблюдается. То, что он не хочет играть в футбол — его дело. Встал в позу... Единственное, ему сказал, чтобы не портить обстановку, освободить номер на базе — у него тут есть квартира. В остальном его права ничем не ущемляются. Ну он такой человек: ущеми его — сразу палата по разрешению споров и прочее, прочее. Нравится ему жертвой быть".

Реакция ФНЛ

Также стало известно, что Футбольная национальная лига начала проверку по делу о возможном участии игроков брянского «Динамо» с коронавирусом в матче 6-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ с омским «Иртышом» (1:0). Встреча прошла 30 августа.

«В соответствии с действующими нормативными документами все клубы ФНЛ в обязательном порядке проходят еженедельное тестирование, результаты которого предоставляются в лигу. В случае выявления по результатам служебной проверки фактов предоставления недостоверной информации к нарушителям будут приняты самые суровые меры», — приводит слова исполнительного директора лиги Ивана Шабанова пресс-служба ФНЛ.