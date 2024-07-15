Кононов сокрушил Хабаровск, «Урал» победил «Сочи», пижонство Гуарирапы, феерия Тихонова. ФНЛ вернулась!

Яркие события стартового тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Торпедо» Федором Щербаченко.

Туле все-таки разрешили заявить игроков

Сезон в первой лиге стартовал в Туле, где местный «Арсенал» принимал «Черноморец».

Накануне матча «оружейники» столкнулись с серьезнейшей проблемой. ФИФА наложила на клуб запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед бывшим нападающим Джордже Деспотовичем. Это означало, что Александру Сторожуку пришлось бы выставлять против «моряков» если и не второй, то полуторный состав, использовать необстрелянную молодежь.

Только в день игры стало известно о том, что запрет снят, а Деспотовичу выплачена часть задолженности. В итоге три новичка туляков появились на поле с первых минут. Слева в обороне вышел арендованный у «Краснодара-2» Жилкин, в центре полузащиты — экс-опорник «Родины» Дмитриев. Наконец, на острие атаки Минаев призван был заменить лучшего бомбардира лиги прошлого сезона Окоронкво, который продолжит карьеру в Турции.

«Черноморец» тоже прилично укрепился летом, изрядно «пощипав» «Енисей». Вадим Гаранин сразу же решил дать шанс в основе Иванову, Стежко и Окладникову.

Первый тайм запомнился лишь одним опасным моментом (по такой жаре созидать было действительно непросто). Большаков мощно выстрелил со штрафного под перекладину — Ребров (Фролкин не попал даже в заявку на игру) уверенно отвел угрозу.

Очевидно, что малособытийный характер встречи не устраивал обоих тренеров. В перерыве Гаранин и Сторожук произвели по две перестановки.

Ход хозяев сработал довольно быстро. На 51-й минуте Гелоян, получив пас в штрафной, набросил мяч на дальнюю штангу, где расторопнее всех оказался вышедший на замену Липовой. Есть первый гол в новом первенстве ФНЛ! Липовой перешел в «Арсенал» из «Крыльев», прошлый сезон воспитанник «Динамо» провел в аренде в «Нефтехимике». И тут возникает резонный вопрос: а если бы не удалось снять запрет ФИФА?

До финального свистка гости никакого ответа так и не соорудили. В составе хозяев приятное впечатление оставил еще один футболист, вступивший в игру после перерыва, — вингер Никитин, арендованный у «Локомотива».

Щербаченко: — Ситуация с долгом перед Деспотовичем и запретом на заявку новичков, конечно, не могла не сказаться на подготовке «Арсенала» к этому матчу. После матча Сторожук признался, что последние дни наигрывал смешанный состав: основа прошлого года плюс молодежь. Но приятная новость пришла как раз в день матча. В итоге Александр Александрович выпустил с первых минут трех новичков.

Жара, первый матч сезона, волнение... Все это повлияло на характер встречи. Обе команды испытывали проблемы в атаке. «Черноморец» сначала пытался больше контролировать мяч, организовал пару подходов. Енин пробил выше, Окладников не дотянулся к прострелу. Несколько удивила позиция Енина. Он действовал не в центральной зоне, а справа. При этом не сказать, что сверкнул, но и не выпал из игры.

Тула выглядела немного организованнее соперника. И чуть креативнее прежде всего за счет Гелояна. А вот Ткачев справедливо был заменен в перерыве. Думаю, Никитин, хорошо вошедший в этот матч, в следующих турах получит больше игрового времени.

Нужно отдать должное матч-менеджменту Сторожука, который угадал с заменой Липового. Голевую атаку разогнал Кайнов, диспетчером выступил Гелоян. В эпизоде с голом Ребров сыграл не слишком уверенно, не успел переместиться к дальней штанге.

Надо отметить Кайнова. Опорник «оружейников» перекусил центр поля гостей — Иванова, Ланина, да и Окладникову не дал разгуляться.

В целом хозяева хорошо прессинговали, и новороссийцы испытывали проблемы с выходом из обороны. Несмотря на раннюю травму Ботаки, «Арсенал» надежно сыграл сзади. Сторожук переиграл Гаранина по-тренерски.

Вчера был последний рабочий день в «Черноморце» у неофициального спортивного директора Александра Маньякова. Считаю, «моряки» провели довольно мощную селекционную работу. Теперь дело за тренером. В первом туре южане, откровенно говоря, не убедили.

Каштанов в огне. Пижонство Гуарирапы

В центральном матче тура «Урал» в Екатеринбурге оказался сильнее «Сочи» — 2:0.

«Шмели» пока не слишком активны на трансферном рынке. Лишь на днях они арендовали у «Химок» форварда Порохова, который здорово проявил себя в прошлом сезоне в «Тюмени». Впрочем, он остался в запасе, а на острие атаки действовал Каштанов. Ходили слухи, что Алексей покинет клуб. «Уралу» удалось его сохранить. Игра показала — это абсолютно верное решение екатеринбуржцев. В стартовый состав команды Евгения Аверьянова попал и опытный Ионов.

Что касается южан, то Роберт Морено включил в основу центрального полузащитника Макарова, игравшего важную роль в построениях «Арсенала». Место в воротах занял 19-летний Дегтев.

Первыми могли ужалить гости, классно разыграв атаку на 13-й минуте. Кравцов прострелил в центр штрафной, у Гуарирапы в принципе хватало времени, чтобы переиграть Мамина. Но венесуэлец зачем-то решил пробить пяткой, запоров вернейший шанс. Пижонство!

«Урал» соорудил ответ через 20 минут. Егорычев разрезал всю оборону сочинцев, Каштанов проткнул мяч не только мимо Дегтева, но и мимо створа. В целом равный первый тайм.

А после перерыва вновь сработала связка Егорычев — Каштанов. На этот раз Алексей все сделал четко — 1:0. Форвард имел непосредственное отношение и ко второму голу «шмелей». На 57-й минуте он подстроился под подачу Гогличидзе, пробил головой. Мяч полетел по замысловатой траектории. Дегтев лишь в последний момент перевел его в штангу. Первым на отскоке был Аюпов — 2:0!

— Наш соперник был лучше в некоторых деталях, которые стали ключевыми, — признал на пресс-конференции Морено. — Мы, в свою очередь, не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. В частности, первый в матче голевой эпизод был за нами, когда Сауль не смог использовать свой шанс. А уже затем мы допустили ошибки, и, когда счет стал 0:2, отыграться было уже сложнее.

Щербаченко: — Бросилось в глаза, как легко двигались футболисты «Урала» в начале матча, создавали определенное давление. Однако на 13-й минуте сочинцы подловили соперника на контратаке, сыграли в своем фирменном стиле. И как же по-пижонски распорядился своим шансом легионер Гуарирапа! До ворот пять метров. Можно было спокойно все решать, но не пяткой же (улыбается). Ему следует все-таки понимать, что в первой лиге моменты создаются тяжелее, чем в РПЛ. К ним нужно относиться гораздо бережнее.

Во втором тайме «Урал» взял игру под свой контроль и закономерно вышел вперед. Отличился Каштанов.

У «Сочи» мало что получалось. Ожидал от южан более содержательной, агрессивной игры. Но после первого пропущенного гола гости вообще ничего не смогли придумать впереди. Чувствовалось раздражение легионеров, Морено. Видимо, они рассчитывали легко, катком пройтись по первому дивизиону и решить задачу? Так не бывает! Посмотрим, как Морено будет дальше настраивать иностранцев на матчи. Конструктива маловато... После перерыва испанец часто апеллировал к судьям, спорил, а вот его замены игру не усилили.

«Урал» оставил приятное впечатление. Гибридная схема то с двумя, то с тремя центральными защитниками в целом себя оправдала.

Мощный старт «Торпедо»

«Торпедо» на «Арене Химки» расправилось со «СКА-Хабаровском» — 4:0.

В стартовом составе автозаводцев появились два футболиста, вернувшиеся в команду: опытный опорник Нетфуллин, выступавший в прошлом сезоне за «Химки», и теперь уже бывший форвард «Факела» Максимов.

Подопечным Олега Кононова потребовалось 20 минут на раскачку, а затем Червяков открыл счет, замкнув на дальней штанге скидку головой Иванькова. Сразу после перерыва москвичам удался быстрый выпад, и Чурич из пределов штрафной с левой ноги мощно пробил в правый от себя угол. Имамов среагировал, но не спас.

Хабаровчане не раскисли, полетели вперед. Хорошие моменты имели Гонгадзе, прошлый сезон отыгравший в «Торпедо», и Мирошниченко. Где-то армейцам не повезло, где-то подвела реализация.

Перетерпев, «Торпедо» добило СКА в последние 10 минут. Сработали замены Кононова. Горбунов красивейшим ударом левой ногой со средней дистанции снял все вопросы о победителе. Вскоре он же обокрал защитника гостей и вывел Шитова на пустые ворота. 4:0!

— У нас очень ровный состав, — заметил после матча Кононов. — Те игроки, которые вышли на замену, обладают опытом выступлений не только в первой лиге, но и в РПЛ. Определять стартовый состав — головная боль. Горбунов очень хорошо смотрелся на сборах, он готов к сезону. Но в первом тайме выбор пал на Ираклия Манелова, он более мобильный. Была задача максимально эффективно отыграть на фланге, чтобы соперник устал. После перерыва сказались опыт и исполнительское мастерство Горбунова. Здорово отыграл этот матч Равиль Нетфуллин. Шитов — молодой игрок, вышел, пару раз ошибся, но в целом хорошо провел свой отрезок.

Щербаченко: — Несмотря на убедительный счет, вопросы к игре «Торпедо» все же есть. В первом тайме мы увидели довольно тягучий футбол в исполнении автозаводцев. До перерыва можно было выделить только Червякова, который за счет своих скоростных качеств создавал проблемы гостям. Первый гол был забит после наигранного стандарта. Хорошая скидка Иванькова на Червякова. После перерыва «Торпедо» удвоило преимущество, но были отрезки, когда за хозяев становилось тревожно. В концовке сработали замены Кононова. Здорово проявил себя Горбунов.

Летом «Торпедо» провело мощную селекцию. Но пока я не могу сказать, что автозаводцы выглядят гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне. Нужно еще делать скидку и на неоптимальную форму гостей. У Кононова большой карт-бланш. Руководство удовлетворяет любое его пожелание по составу. Надо кого-то купить — пожалуйста, нужно с кем-то расстаться — без проблем!

Новый СКА Воецкого старается играть в более комбинационный футбол, чем команда Шаронова. Пока не очень хорошо получается выход из обороны. Все-таки Бавину тяжело выполнять эти функции. Петров, ушедший в «Балтику», и Подберезкин, покинувший клуб, смотрелись в этой роли интереснее. Игра армейцев небезнадежна. Были симпатичные отрезки, но страдает завершение. Сказываются серьезные кадровые потери.

«Родина» и «Балтика» остались при своих

«Родина» и «Балтика» обошлись без голов.

Известно, что прима москвичей Тимошенко в ближайшее время может перейти в «Акрон». Поэтому он и не был заявлен на матч с калининградцами.

Владимир Газзаев отрядил на острие атаки вернувшегося из аренды в «Шиннике» Андреева. Увы, Игорь провел на поле всего 15 минут. Травма.

Многие гадали, кто же заменит на последнем рубеже «Балтики» Латышонка. Свинов? Любаков? Александр Грищенко сделал ставку на дублера нынешнего голкипера «Зенита» — Бориско. В стартовом составе ожидаемо появился Глушков, внесший значительный вклад в выход «Акрона» в РПЛ. Роль центрфорварда с первых минут выполнял Стефанович.

По сути, зрители увидели за 90 минут игры всего два опасных момента. Оба в активе «Балтики», которая играла солиднее. На 5-й минуте после подачи с углового Гассама бил с 9 метров, Корякин отвел угрозу.

В концовке встречи гости получили право на перспективный штрафной. Фернандес метров с 17 классно пробил в левую от себя «девятку». Штанга!

— Первые туры всегда проходят нервозно, это отразилось на качестве игры обеих команд, — сказал Газзаев. — И «Родина», и «Балтика» создали минимум голевых моментов, поэтому считаю ничью закономерным результатом.

Щербаченко: — Вывеска яркая, но качество игры до нее не дотянуло. Показалось, что «Балтика» подошла к старту сезона в более оптимальном физическом состоянии. Калининградцы быстрее двигались, лучше работали с мячом.

Знаю методику подготовки Владимира Газзаева на сборах. Поэтому не удивлен, что «Родина» пока еще находится под нагрузками, смотрится немного тяжеловато. Небыстрые ноги. Отсюда многовато фолов. Ребята опаздывали, пытаясь выбить мяч. Ну и, конечно, сказалась травма Андреева. Фактически хозяева остались без номинального форварда. А выходы через длинный пас у «Родины» не получались. В общем, игра не для гурманов. Скучноватая. Понравился вышедший на замену Рейна. Он явно оживил действия балтийцев впереди. Но лучшим игроком матча назову не его, а Пряхина.

На трибунах можно было увидеть Валерия Георгиевича Газзаева, который, естественно, пришел поддержать сына, и Сергея Игнашевича, который, думаю, симпатизировал «Балтике». Что ж, ничья на поле — ничья на трибунах (Смеется.).

«Карпину стоит присмотреться к Тихонову-младшему»

«Енисей» дома на стадионе «Центральный» переиграл «КАМАЗ» — 2:1.

Щербаченко: — Хорошая футбольная атмосфера в Красноярске! Состав «Енисея» претерпел серьезные изменения. Андрей Валерьевич Тихонов в этом сезоне перевел своего сына Дениса с правого на левый фланг, где образовалась перспективная связка с Масловским.

В первом голе красноярцев большая заслуга Чуканова, который выполнил классную мягкую подачу. Но почему защитники челнинцев оставили в гордом одиночестве высокого Цеся? У «Енисея» в целом высокорослая команда. Думаю, «львы» будут пользоваться таким преимуществом.

Понравилась форма Ломакина, который забил важнейший второй гол после паса Тихонова.

Вообще сегодня есть хороший повод поговорить о футбольной семье Тихоновых. Отец здорово тренирует, младший сын феерит на поле. А старший пока еще набирает форму.

У «Енисея» сохранен рисунок игры, футболисты прекрасно понимают, что от них требуется на поле, играют в удовольствие. Тихонов показывает себя интересным, вдумчивым специалистом. Лично я не верю в нового рулевого «Спартака». Почему бы руководству красно-белых не присмотреться к своей легенде, который несмотря на трудности с составом дает результат и демонстрирует качественный футбол? От прежнего «Енисея» осталось 50 процентов. Но Тихонов не паникует, а строит дальше свою команду.

На игру его сына Дениса любо-дорого смотреть! В свое время такое же впечатление на меня произвел молодой Глушенков. У Тихонова-младшего футбольные мозги отца. Игровик. Тонкий исполнитель! На таких и ходит народ. При случае обязательно посоветую Валерию Карпину вызвать Дениса в сборную России. Почему нет? Надо давать шанс и талантливым ребятам из ФНЛ. Это станет отличным стимулом и для других молодых футболистов из лучшей лиги мира. Тем более что такие прецеденты в истории нашего футбола были.

Теперь о «КАМАЗе».

На 55-й минуте гости провели быструю атаку. Абдуллаев пробил из-за штрафной. Но меня поразило то, что в этот момент в штрафной хозяев уже оказалось пять подопечных Ахметзянова! Очень положительный момент.

С первых минут на острие атаки играл Караев. Для ФНЛ это статусный, опытный футболист, мастеровитый. Однако видно, что время, проведенное в «Алании», сказалось негативно на его игре. Ему еще нужно будет выйти на свой привычный уровень.

Акбашев, конечно, поможет «КАМАЗу». Знаю, что Роман пошел на серьезное понижение зарплаты, но вернулся в клуб, где начинал карьеру. Обедни, как говорится, не испортил, выдав шикарный голевой пас.

«КАМАЗ» произвел аж 7 (!) замен, но регламент не нарушил. Дело в том, что по ходу встречи два футболиста получили черепно-мозговые травмы — сначала Савельев из «Енисея», а потом Марыгин у гостей. В таком случае команды могут воспользоваться правом на дополнительные замены.