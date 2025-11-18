19-й тур Первой лиги — в обзоре «СЭ».

Поражение «Урала»

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

15 ноября, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)

Победная серия «Урала» оборвалась на шестом матче. «Шмели» потерпели поражение в Нижнекамске (0:1). Рулевой гостей Мирослав Ромащенко выпустил в старте двух номинальных форвардов — Маркова и Секулича. Хорват действовал чуть глубже, скорее на позиции «десятки». За фланги атаки отвечали Ишков и Железнов.

Дождь со снегом внесли свои коррективы в эту игру. Хозяева быстрее приспособились к таким условиям. Первый тайм остался за «Нефтехимиком». Подопечные Кирилла Новикова были конкретнее впереди, особенно в дебюте встречи. Селихов справился с двумя неприятными выстрелами Шильцова в ближний угол. До перерыва гости запомнились разве что плотным ударом Секулича со штрафного, который, впрочем, совсем не застал Голубева врасплох.

А в начале второго тайма нижнекамцы открыли счет. Никитин на левом фланге «накрутил» двух соперников и отдал пас в центр штрафной, где все забыли Кокоева. 23-летний хавбек хладнокровно поразил дальний угол, забив свой пятый гол в сезоне.

«Урал» мог спастись в концовке. Железнов подал с углового на одинокого Аюпова, который головой с пяти метров пробил крайне неточно.

Мирослав Ромащенко в целом признал исход встречи закономерным:

— Думаю, мы не заслужили сегодня победу, потому что тяжело входили в игру. Приняли очень много неправильных решений, особенно в моменты, когда владели мячом. От линии полузащиты было не то движение, которое мы хотели видеть. Конечно, ожидали, что игра получится такой тяжелой. И дело не только в погодных условиях. Матчи с «Нефтехимиком» для нас всегда складываются непросто.

«Урал» опустился на вторую строчку.

11-й гол Пуси вывел «Факел» в лидеры

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

16 ноября, 13:00. Локомотив (Саратов)

«Факел» воспользовался осечкой «Урала». В Саратове подопечные Олега Василенко в тяжелейшем поединке одолели «Сокол».

Матч получился не слишком богатым на события. В первые минуты острее выглядели хозяева. Ермолин почти от лицевой прострелил в центр штрафной. Шпитальный, уже падая, дотянулся до мяча, но пробил выше створа.

В составе гостей ожидаемо выделялся Гиоргобиани. Именно он в конце первого тайма выиграл подбор на входе в чужую штрафную, отдал пас Уридии, устремился вперед под обратную передачу и заработал пенальти. Чуриков, сам того не желая, заплел ноги атакующему хавбеку «Факела». Судья указал на точку.

Пуси провел свой 11-й гол в сезоне и возглавил бомбардирскую гонку. У форварда «КАМАЗа» Караева — 10 мячей.

Во втором тайме футбола на поле было мало. Сплошные стыки и фолы. «Факел» довел дело до победы, которая вывела его в единоличные лидеры турнира. «Урал» отстает на три очка.

После назначения Василенко воронежцы выиграли шесть из семи матчей ФНЛ.

— Поле не позволило нам сыграть так, как мы хотели. Отсюда такое небольшое количество моментов. Но из своих эпизодов, считаю, выжали максимум. А во втором тайме немного перестроились и не позволили хозяевам доставлять мяч в нашу штрафную. Думаем, мы контролировали игру после перерыва. Доволен самоотдачей парней. Историческое противостояние с «Соколом»? Знаете, у нас есть своя внутренняя мотивация. Мы стремимся наверх. Воронеж должен быть номером один! — подчеркнул на пресс-конференции Олег Василенко.

«Торпедо» все-таки пробило Чагрова

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

15 ноября, 15:30. Арена Химки (Химки)

«Торпедо» выбирается из кризиса? На «Арене Химки» автозаводцы в матче против «Ротора» показали весьма качественный футбол и заслуженно набрали три очка.

Рулевой москвичей Олег Кононов в атакующей линии выпустил Чупаева, Юшина и Шитова, оставив в запасе Каштанова. В середину поля вернулся отбывший дисквалификацию Галоян.

Герой первого тайма — голкипер волгоградцев Чагров, в активе которого 11 сухарей в этом сезоне.

Москвичи с первой же минуты установили контроль над игрой и с завидным постоянством начали создавать моменты. Юшин дважды пытался «прошить» Чагрова — бесполезно. Тогда форвард «Торпедо» решил выступить уже в роли ассистента, навесил точно на голову Чупаеву. Тот пробил головой с трех метров, но вратарь гостей успел поднять руку и перевел мяч в перекладину. Изумительное спасение!

Вскоре Кожемякин стрелял из пределов штрафной в ближнюю «девятку» — Чагров кончиками пальцев дотянулся до мяча — угловой. Терминатор.

А что же «Ротор»? До перерыва команда Дениса Бояринцева впереди играла слишком робко.

Торпедовцы «прошили» Чагрова в начале второго тайма. Да как! Роганович с левой ноги шикарно исполнил штрафной. Как свидетельствуют видеоповторы, мяч, ударившись о перекладину, опустился за линией ворот. Гол? Судья показал: можно играть. Шевченко не выключился из эпизода и оказался самым расторопным на добивании. 1:0. Будет обидно, если гол-шедевр в итоге не перепишут на черногорца.

«Торпедо» продолжило давить, Юшин вновь не переиграл Чагрова в ближнем бою. По такой игре было бы несправедливо, если бы хозяева упустили победу. А ведь волгоградцы имели момент с приставкой «супер»! После розыгрыша углового мяч отскочил к Фомину, который с двух метров пальнул в штангу!

И все же количество моментов черно-белых переросло во второй гол. Вышедший на замену Каштанов опередил двух защитников и выкатил передачу на линию вратарской, где Юшин наконец-то вышел победителем из дуэли с голкипером «Ротора» — 2:0.

— Победа хорошая, игровая, — заметил Олег Кононов. — Мы владели инициативой, мячом и игрой. За исключением одного эпизода в концовке второго тайма при счёте 1:0, когда мы при угловом дали сопернику пробить, — неприятный момент. В целом ребята очень хорошо отработали, действовали так, как требуется. Были организованны в обороне. Сегодня мяч хорошо двигался, играли в одно-два касания, особенно в середине поля. Меньше бегали с мячом, больше использовали передачи, нападающие правильно открывались, предлагали себя.

Несмотря на победу, «Торпедо» пока не покинуло зону вылета. Автозаводцы сравнялись по очкам с «Волгой», однако находятся ниже ульяновцев из-за поражения в личной встрече.

«Ротор» с пятого места опустился на седьмое.

«Родина» — третья. «Спартак» — в кризисе?

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

17 ноября, 19:30. Урожай (Кострома)

В битве за третье место сошлись костромской «Спартак» (33 очка) и «Родина» (31). Причем к этому поединку команды должны были подойти с равным количеством баллов. В прошлом туре судьи допустили грубую ошибку и лишили москвичей победного гола в матче с «Нефтехимиком» (1:1).

Подопечные Хуана Диаса правильно отреагировали на произошедшее, не раскисли и уверенно добились гостевой победы над главной сенсацией ФНЛ.

Гости запрягали 28 минут, чтобы разыграть блестящую трехходовку. Папе Гейе умным пасом нашел в чужой штрафной подключившегося в атаку Сокола. Тот вырезал передачу на линию вратарской, где Максименко, опередив двух опекунов, переправил мяч в сетку. 0:1. Артем отличился в третьем матче кряду.

Через четыре минуты гости закрепили свой успех. И вновь все получилось красиво. Корян разогнал атаку по центру, подключил левый фланг.

Гогличидзе здорово прострелил в штрафную. Папе Гейе вторым касанием, с левой пробил в левый от себя угол. 0:2.

После перерыва красно-белые так ничего и не соорудили впереди. Зато «Родина» была близка к крупному счету. Егорычев ударом головой едва не попал в створ из убойной позиции.

Москвичи обошли «Спартак» и обосновались на третьей строчке. У Костромы лишь одна победа в последних восьми турах. Кризис красно-белых?

«КАМАЗ» — самая результативная команда ФНЛ

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

16 ноября, 15:00. Центральный (Челябинск)

«Челябинск» и «КАМАЗ» устроили голевую феерию. 3:3!

Соперники лихо начали встречу.

5-я минута: Левин после великолепной разрезающей передачи Гатина ворвался с правого фланга в штрафную и переиграл зачем-то так далеко выскочившего из ворот Анисимова. Это шестой гол 22-летнего футболиста. Больше отличиться в этой яркой встрече он не успел: еще до перерыва его заменили из-за травмы.

10-я минута. Калистратов, которого почему-то никто из хозяев не держал в своей вратарской, спокойно с метра замкнул головой мягкую подачу Аюкина.

19-я минута. Урванцев в касание с левой ноги неотразимо пробил в цель после прострела Гудкова.

27-я минута. Тусеев зачем-то покинул пределы вратарской, выиграл борьбу за верховой мяч у Караева, отправив того в нокдаун. Только вот мяч отлетел к Хубаеву, который попал в оставленные голкипером ворота.

30-я минута. 19-летний Комиссаров на замахах убрал двух защитников и мощно выстрелил с правой ноги. Кто-то из челнинцев удар блокировал, мяч отлетел к Жемалетдинову, и экс-нападающий ЦСКА уже не оставил шансов Анисимову. 3:2 к 30-й минуте. Фантастика.

Второй тайм прошел в более спокойном режиме. И все же зрители увидели еще один гол. «КАМАЗ» спасся. На 85-й минуте Караев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной, и Хубаев с лета, положив корпус, с правой ноги выстрелил в левый от себя угол. Дубль опорника челнинцев. Сумасшедшая ничья!